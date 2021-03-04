Объявлен ранг пожара №2

В Сочи произошел страшный пожар на рынке в микрорайоне Голубые Дали. Огонь охватил 400 квадратных метров. Сообщение о возгорании в Адлерском районе курорта поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 02:27. Через минуту к месту ЧП были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара 1-БИС.

- В 02:37, по прибытию на место, установлено, что происходит горение на торговой площади 400 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Объявлен ранг пожара №2.

В 03:19 огонь удалось локализовать, в 03:31 - ликвидировать открытое горение. К тушению были привлечены от РСЧС 52 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 40 человек личного состава и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.