Видео страшного пожара на рынке в Сочи в микрорайоне Голубые Дали

Огонь охватил торговые павильоны

В Сочи в ночь на 4 марта произошел страшный пожар на рынке в микрорайоне Голубые Дали. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Зарево масштабного возгорания было видно жителям двух внутригородских районов курорта: Адлерского и Хостинского.

Есть данные, что огонь охватил не только торговые помещения, но и припаркованный рядом автомобиль Mercedes. Существовала угроза, что пожар может перекинуться на соседние здания. Но огнеборцы быстро справились с возгоранием.

- Сообщение о возгорании в Адлерском районе курорта поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 02:27, горел рынок, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник десятого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Колодко.

В 02:37, по прибытию на место, установлено, что происходит горение на площади 400 квадратных метров, огнем охвачены торговые павильоны. Был объявлен ранг пожара №2.

В 03:19 огонь удалось локализовать, в 03:31 - ликвидировать открытое горение. К тушению были привлечены от РСЧС 52 человека личного состава и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 40 сотрудников и 12 машин. По предварительной информации, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

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В Сочи произошел страшный пожар на рынке в микрорайоне Голубые Дали. Огонь охватил 400 квадратных метров. Сообщение о возгорании в Адлерском районе курорта поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 02:27 (подробности)