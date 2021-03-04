На Кубани пассажиры приобрели более 100 тысяч бесконтактных электронных билетов на электрички в 2020 году

Фото: kuban-express-prigorod.ru

В Краснодарском крае пассажиры приобрели более 100 тысяч бесконтактных электронных билетов на электрички в 2020 году. Услугами бесплатного мобильного приложения воспользовались в два раза больше жителей региона, чем в 2019 году.

- Компания интегрировала продажу билетов в он-лайн сервис "РЖД Пассажирам", - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород». - Это бесплатное мобильное приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play для платформ iOS и Android.

Билет отображается на экране в виде штрих-кода, который достаточно приложить к турникету. При необходимости билет можно отправить на электронную почту и распечатать.

Важно, что он-лайн покупка обеспечивает безопасность пассажиров в период пандемии коронавирусной инфекции, в очереди в кассу стоять больше не нужно.

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