Жительница Краснодара удивила Леонида Якубовича

Фото: пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»

Жительница Краснодара Екатерина Вакуленко удивила Леонида Якубовича. Она, как выпускница Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» - одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», приняла участие в праздничном выпуске капитал-шоу «Поле Чудес», посвященному женскому дню. Эта программа «Поле Чудес» будет показана на Первом канале 5 марта.

- На Кубани есть уникальные народные мастера, технологии которых я собираю, чтобы представить их студентам Краснодарского государственного института культуры, - сообщила Екатерина Вакуленко.

Проект, с которым она победила в конкурсе, также посвящен народным ремеслам. Кроме того, Екатерина Вакуленко - автор образовательного проекта, направленного на сохранение народной культуры Кубани в годы Великой Отечественной войны. Вместе со своими воспитанницами она передала изделия кубанских мастеров в музей капитал-шоу «Поле Чудес».

Напомним, что «Моя страна – моя Россия» – это конкурс для молодежи, направленный на развитие региона, благодаря новым оригинальным проектам.

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