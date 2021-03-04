Последние новости на 4 марта 2021

Последние новости на 4 марта 2021. Жена сдала мужа в полицию за секс с малолеткой на Кубани. Мужчина изменял супруге с 8-классницей.

На Кубани в пьяной ссоре 36-летняя женщина зарезала гражданского мужа. Мужчина приревновал ее к общему знакомому.

В Сочи 51- летняя мачеха месяцами жестоко истязала 10-летнего пасынка. Вскоре женщина-тиран предстанет перед судом.

Более 300 деревьев уничтожено снегопадами в Сочи в феврале 2021 года. В мэрии курорта подвели итоги работы экстренных служб во время буйства стихии.

Мэра Геленджика госпитализировали с коронавирусом. 3 марта главу города-курорта положили в больницу, он получил положительный результат после сдачи теста на COVID-19.