Погода на 4 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весна пришла на Кубань. Уже больше недели температура воздуха днем не опускается ниже плюс двух – четырех градусов. Вместе с холодами и метелью исчезли температурные качели. Они преследовали жителей Кубани всю зиму. Перепады температур составляли более 30 градусов.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки воздух прогреется до плюс десяти градусов.

- Также ожидается переменная облачность без осадкой и ветер с порывами до 12-14 метров в секунду, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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