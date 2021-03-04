На Кубани одновременно строятся 33 школы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ежегодно миграция прибавляет в регион десятки тысяч учеников. Поэтому на Кубани продолжают активными темпами строить новые школы. В регионе одновременно возводятся 33 объекта, из них пять – по нацпроекту «Образование».

- По нацпроекту в пяти школах, которые будут построены в Краснодаре, Сочи и Кореновском районе, появится дополнительно порядка 2,4 тыс. учебных мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще четыре школы планируют ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Два учебных заведения находятся в Сочи – это новый корпус для начальных классов СОШ №11 и школа на Красной Поляне. Оба строящихся здания рассчитаны на 400 мест. В станице Старокорсунской появится новый корпус школы на 250 мест, в Кореновске – на 550 мест. Пятую школу – на 800 мест в микрорайоне Мамайка в Сочи – достроят в 2022 году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодар стал лучшим городом России для начала жизни «с чистого листа». Кубанская столица второй раз покоряет вершину рейтинга, ранее большинство россиян назвали ее лучшей по качеству жизни.