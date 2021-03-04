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На Кубани сотрудники ДПС помогли водителю-инвалиду

Мужчина с ограниченными возможностями здоровья не мог прикрутить колесо на машине самостоятельно, ему на помощь подоспели полицейские
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Сотрудники отделения ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Щербиновскому району старший лейтенант полиции Алексей Афанасьев и лейтенант полиции Алексей Кравченко

Сотрудники отделения ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Щербиновскому району старший лейтенант полиции Алексей Афанасьев и лейтенант полиции Алексей Кравченко

В Щербиновском районе 66-летний водитель иномарки на дороге повредил заднее левое колесо машины. Он съехал на обочину, но починить сам не смог из-за ограниченных возможностей здоровья. Мужчину заметили сотрудники ДПС, проезжающие мимо. Они остановились и помогли водителю устранить неполадку.

- Инспекторы находились на маршруте патрулирования. Они увидели на обочине припаркованный автомобиль марки «Форд» с включённой аварийной сигнализацией. Сотрудники ДПС поняли, что водителю нужна помощь и остановились. С помощью домкрата и специальных инструментов полицейские заменили пробитое колесо. Водитель поблагодарил их за помощь и продолжил движение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в сети появился ролик, на котором видно, как сотрудники ГИБДД не стали останавливать очередную машину ради проверки, а любезно пришли на помощь женщине-водителю.