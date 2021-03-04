Фото: vk.com/nloir

На Кубани обнаружено тело охотинспектора - главного государственного инспектора из Гулькевичского района Виктора Золотарева. Об этом сообщает популярное сообщество «Национальная Лига Охоты и Рыбалки».

- Вместе с коллегами инспектор выехал в угодья Гулькевичского района. Там они разделились и согласовали возврат утром в Краснодар. Больше на связь Виктор Золотарев не выходил, - сообщают в сообществе.

Тогда коллеги забили тревогу. Уже на следующий день они нашли обнаружили машину и тело инспектора.

По данным сообщества, при себе у погибшего были карабин, тепловизор и телефоны, которые коллеги так и не нашли. Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет