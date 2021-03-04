Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 марта выросло на 145

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 марта. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости.

По данным на 4 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 145 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск и Геленджик, здесь выявили 43, 13 и 10 новых случаев соответственно.

- Восемь человек с коронавирусом попали в госпитали в Сочи, шесть – в Динском районе, по пять – в Апшеронском, Курганинском, Щербиновском районах и Горячем Ключе. По четыре новых пациента выявлено в Туапсинском, Ейском, Каневском, а также Тимашевском районах. На территории Белореченского, Кавказского, Приморско-Ахтарского, Тбилисского, Гулькевичского и Мостовского районов заразились по три человека. По два новых случая – в Армавире и Усть-Лабинском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Единичные случаи зафиксированы в Брюховецком, Лабинском, Ленинградском, Северском, Новопокровском, Павловском и Белоглинском районах. Также известно, что среди заболевших коронавирусом за сутки – пятеро детей, самому младшему – один год.

По данным на 4 марта 80 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. В стационарах лечатся 1137 человек с коронавирусной инфекцией, на дому – 1979.