В Краснодаре открывают детский сад на улице Молодежной

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В Краснодаре вернули муниципалитету второй корпус детского сада № 138. Его полностью отремонтировали, и в течение следующей недели корпус начнет принимать воспитанников.

- Учреждение полностью готово к встрече новых воспитанников. Все работы по капитальному ремонту корпуса и благоустройству территории были завершены в декабре прошлого года. Здесь заменили окна и полы, выровняли стены, привели в порядок фасады, смонтировали инженерные коммуникации. Во дворе появились игровые зоны и навесы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Детский сад смогут посещать более 300 малышей. Здесь откроют 10 групп, из них четыре - ясельные и шесть - для дошколят.

Стоит отметить, что сейчас в разных районах города строится шесть дошкольных образовательных учреждений. А по всей Кубани одновременно возводится еще 33 школы.