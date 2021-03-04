«Свет лучезарного ангела» уже в «Орленке»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Участие в проекте принимают орлята третьей смены. Мальчишки и девчонки смотрят и обсуждают фильмы о нравственном выборе, человеческом достоинстве, семейных ценностях и готовности бескорыстно помогать друг другу.

«Уже седьмой год в «Орлёнке» реализуется эта благородная и важная для подрастающего поколения инициатива. «Доброе кино!» – неслучайно именно так звучит девиз проекта, направленного на разговор с детьми о вечных ценностях и непреложных истинах. Картины, которые посмотрят орлята, побуждают к размышлению над тем, как строить свою жизнь в гармонии с совестью и моралью, помогать ближним и делать лучше мир вокруг и внутри себя», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Программа является продолжением Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который проводится Фондом социально-культурных инициатив под патронатом президента Фонда Светланы Медведевой и при духовном попечительстве Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В течение смены орлята будут знакомиться с фильмами-участниками и лауреатами «Лучезарного Ангела». Это детские, юношеские и семейные картины: «Робо» Сарика Андреасяна, «Спасибо» Марии Шульгиной, «Доктор Клоун» Владимира Головнёва, «Слушай, папа!» Ольги и Татьяны Полиектовых и другие игровые, документальные и анимационные фильмы.

После просмотра мальчишки и девчонки дадут им свою оценку и сразятся за звание лучшего юного кинокритика в конкурсе рецензий.

Вдохновившись идеями кинолент, школьники примут участие в тематических конкурсах рисунков, постеров и стихотворений на тему добрых дел. Победители получат грамоты, сертификаты и ценные призы.

Проект «Свет Лучезарного Ангела в «Орлёнке» проходит с 1 по 21 марта 2021 года.