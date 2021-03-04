В Геленджике за месяц обследуют 35 скважин Дивноморского водозабора

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В Геленджике проводятся все необходимые работы, чтобы к новому курортному сезону удержать стабильную ситуацию с водоснабжением. В течение месяца специалисты проверят 35 скважин Дивноморского водозабора.

– Скважины будут обследоваться на техническое состояние, чтобы можно было понять, какой ремонт требуется. Нормализации водоснабжения очень помогли осадки – реки полные и серьезных проблем с водой в городе нет, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Специалисты отмечают, что при обследовании скважин перебоев в подаче воды не будет.

- В городе пробурены несколько разведывательных скважин из 22, предложенных «Росгеологией», в ближайшее время рабочие планируют приступить к строительству трубопровода длиной в три километра. Объект соединит два резервуара чистой воды в центральной части Геленджика и позволит распределять поступающую воду от Троицкого группового водопровода по всем микрорайонам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Также на курорте разделят ливневые и канализационные стоки. Сейчас разрабатывается концепция этого проекта.