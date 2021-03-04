Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 4 марта проведет краевое предпосевное совещание

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4 марта в Калининском районе пройдет предпосевное совещание. Его проведет глава региона Вениамин Кондратьев. Также в заседании примут участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, руководители краевых министерств, представители науки и сельхозпредприятий Краснодарского края. До мероприятия губернатор осмотрит поля озимой пшеницы в районе.

- Вместе с нашими учеными осмотрим поля озимой пшеницы одного из предприятий, обсудим готовность к полевым работам. В прошлом году мы произвели более 12 млн тонн зерна. В этом году темпы снижать не собираемся. Тем более, что снежная зима позволяет нам говорить о том, что урожай у нас будет хороший, - написал в своем Telegram-канале Кондратьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в минсельхозе края рассказали, каким будет урожай на Кубани в 2021 году, и когда лучше сажать картофель.