«Экологический код»: автор нашумевшей инсталляции серны в Сочи объяснил ее появление

Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Автор уже нашумевшей фигуры «серны» на горнолыжном курорте в Красной Поляне-художник Михаил Цатурян рассказал о творческих мотивах, которые побудили его на создание инсталляции.

Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Художник увидел кавказских серн в горах, прямо на панорамной площадке курорта. Эти животные так впечатлили его своей красотой и уязвимостью, что он решил при помощи арт-объекта напомнить людям о необходимости беречь и охранять дикую природу.

- "Серна - это тот самый экологический код, который тесно связан с местом. Красный цвет выбран не случайно, он призван напомнить людям о том, что они здесь в гостях у природы и ее нужно беречь",- рассказал Михаил Цатурян журналистам во время открытия инсталляции.

Как ранее писала «Комсомолка», 5-метровая фигура серны на горнолыжном курорте вызвала полное непонимание и насмешки и у многих горожан.

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И вот к этому славному ряду 3 марта добавился Сочи, с его надувной 5-метровой фигурой серны. Инсталляция известного художника Михаила Цатуряна открылась в честь Всемирного дня дикой природы на горнолыжном курорте «Красная Поляна», и сразу вызвала настоящую бурю возмущения и насмешек в сочинском сегменте соцсетей.(читать далее)