Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 4 марта выросло на 14

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 4 марта количество летальных случаев увеличилось на 14. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло 1987.

- В Краснодаре умерли шесть местных жителей – женщина 85 лет и пятеро мужчин от 56 до 84 лет. В Северском районе скончалась 67-летняя женщина. В Усть-Лабинском районе остановилось сердце у жителя Гулькевичского района 55 лет. В Тихорецке не стало 80-летней жительницы Кавказского района. В Туапсе из жизни ушла жительница муниципалитета 81 года. 79-летняя жительница Армавира скончалась в Лабинской ЦРБ. В Сочи не спасли двоих мужчин 71 и 83 лет и женщину 76 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Медики говорят, что у всех заболевших развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения, имелись сопутствующие заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки в госпитали Кубани попали 145 человек с коронавирусом, пятеро из них – дети.