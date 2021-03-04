20 млрд рублей потребует реконструкция краснодарского аэропорта

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Протокол о намерениях построить новый аэровокзал был подписан в Сочи на Российском инвестиционном форуме в 2018 году между администрацией Краснодарского края и компанией “Базэл Аэро”. Но по каким-то причинам проект был заморожен.

Позже российский миллиардер Олег Дерипаска начал избавляться от своих активов из-за американских санкций. Новым хозяином краснодарского аэропорта “Екатерина Великая” стала сингапурская компания Changi Airports International. Строительство нового аэропорта тормозили с судебные процессы с собственниками земли, на территории которых планируется создать большой хаб.

Опять реконструкция аэропорта возникла на строительной выставке "ЮгБилд-2021", где был представлен макет обновленного аэропорта. Этой весной начнется первый этап строительства объекта, когда в апреле соберут все необходимые документы. В планах запустить аэропорт в эксплуатацию планируется уже в 2023 году.

Специалисты представили макеты нового терминала аэропорта Краснодар. Основной этап строительства объекта планируется начать весной 2021 года. Уже в апреле все необходимые документы подадут на регистрацию. Подрядчиком нового объекта стала филма ООО “Спектрум-Холдинг”, которая оценила свою работу в 300 млн. руб. В портфеле проектировщиков такие объекты, как; терминал С1 “Шереметьево”, аэропорт “Платов” в Ростове-на-Дону, реконструировали аэропорты в Кемерово, Тюмени, Новом Уренгое, Триполи в Ливии.

В списке проектов ГК - терминал С1 «Шереметьево», аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, здание аэропортов в Кемерово, Тюмени, ливийском Триполи и др.

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