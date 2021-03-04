Версии убийства главного охотинспектора Кубани Виктора Золотарева

Виктор Золотарев. Фото: Национальная лига охоты и рыбалки

Следком Кубани возбудил уголовное дело по факту убийства 43-летнего охотинспектора Виктора Золотарева. Его тело нашли в лесу Гулькевичского района с огнестрельным ранение грудной клетки.

Золотарев накануне отправился в лес на охоту, откуда позвонил своим коллегам и сообщил, где именно находится. Больше на связь не выходил. Коллеги и забили тревогу. Они поехали его искать, и нашли мертвым.

Появилось даже фото с места убийства. А тем временем отрабатываются несколько версий случившегося. Например, убить Золотарева мог кто-то из своих случайно, во время охоты перепутав со зверем. Рассматривается и версия, что Золотареву кто-то мог мстить за что-то. Точную причину убийства назовет Следком.