На Кубани 40-летний водитель КАМАЗа подозревается в причинении смерти по неосторожности 5-летней девочке

Фото СК РФ

Как ранее сообщала «Комсомолка», вечером 2 марта 2021 года 40-летний водитель КАМАЗа разгружал перегной во дворе частного дома на улице Садовой в станице Старомышастовской.

Во время выгрузки земли во дворе рядом с КАМАЗом гуляла 5-летняя дочь хозяина дома. Этого не увидел водитель грузовика, он даже не посмотрел ,что происходит позади самосвала.

В результате многотонная земляная смесь засыпала ребенка. Родители хватились малышки не сразу. А затем нашли ее в куче земли, уже бездыханной.

Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования причиной смерти девочки стала асфиксия дыхательных путей инородными массами.

- Следственным отделом по Динскому району СКР по краю в рамках расследования уголовного дела о гибели 5-летней девочки установлена причастность к причинению ей смерти по неосторожности 40-летнего водителя КАМАЗа (ч.1 ст.109 УК РФ),- сообщает 4 марта СУ СК по краю.

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В шоке от этой истории вся станица Старомышастовская Динского района Кубани. Пока следователи проводят проверку, родители пятилетней Маши Ивановой (имя изменено) готовятся к ее похоронам.(читать далее)