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Общество

В Сочи до конца 2021 года будут удовлетворены права более 2500 дольщиков

Из регионального реестра проблемных объектов будут исключены 14 проблемных объектов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

В 2021 году в Сочи намечено серьезно продвинуться вперед в решении проблем с долгостроями.

Из регионального реестра проблемных объектов будут исключены 14 проблемных объектов. Среди них два строящихся многоквартирных дома в Хостинском районе и один в Лазаревском районе.

Они готовятся к вводу в эксплуатацию уже в 2021 году. Также в текущем году ожидается завершение строительства еще по трем крупным объектам. По 9 проблемным домам и ЖК решения о признании прав собственности за жильцами будет принимать суд. С каждым годом число обманутых дольщиков в Сочи сокращается.

- Сейчас на курорте около 4600 граждан, чьи жилищные права нарушены. Из них в 2021 году нами планируется удовлетворить права 2560 участников долевого строительства, – отметил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.

Власти Сочи стремятся не допустить все нового появления обманутых участников долевого строительства. Для этого постоянно ведется профилактическая работа с застройщиками реализующих жилье по договорам долевого участия.

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В 2020 году сотрудники мэрии курорта взяли на карандаш 236 самовольных построек. Кроме того, 54 объекта удалось выявить в ходе комплексных проверок с участием прокуратуры и регионального департамента по надзору в сфере строительства. По данным фактам в районные суды Сочи и Арбитражный суд Краснодарского края поданы иски на снос.(читать далее)