Миллиардный недострой продают в Геленджике: торги состоятся в марте 2021 года

Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее объект принадлежал бывшему банку “Траст”, который, как известно, лопнул. На аукцион в марте 2021 года вновь выставлен известный недострой - гостиничный комплекс “Стивилон”. Построить его хотели еще в начале нулевых, но что-то пошло не так.

Лот оценили в миллиард рублей. Такая высокая цена аукционистами объясняется тем, что объект расположен в центре города у первой береговой линии, на улице Луначарского. В элитном комплексе были запланированы концертный зал, магазины, вертолетная площадка и др.

Кроме того, у недостроенного гостиничного комплекса есть собственный пляж и 17 коттеджей общей площадью до 900 кв.м.

Это не первая попытка продать с аукциона недострой. В ноябре прошлого года торги не состоялись из-за отсутствия желающих. Видимо акционисты решили, что весной дело пойдет быстрее.

- Повторные торги пройдут 31 марта 2021 года, - сообщает Российский аукционный дом.

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