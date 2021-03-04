В Сочи продолжается молодежный конкурс «Дай порулить!»

Фото мэрии Сочи

Молодежный проект представили в Сочинском госуниверситете. Участники конкурса получат возможность пройти стажировку в мэрии курорта и на крупных предприятиях города, а в День самоуправления ненадолго занять кресла чиновников и показать свои управленческие навыки.

Проект «Дай порулить!» является частью большой программы объявленного ранее Года молодежи в Сочи.

Он состоит из более чем 90 крупных мероприятий. Цель конкурса- ориентировать по профессиональным предпочтениям и понять уровень подготовки городской молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. Из участников проекта планируется сформировать кадровую смену в различных отраслях городского хозяйства.

- На первом этапе участникам проекта предстоит написать мотивирующее эссе. По итогам отбора 100 лучших конкурсантов пройдут образовательные программы и тесты, а также посетят с экскурсиями предприятия Сочи, чтобы лучше понять, где именно они бы хотели работать в будущем. 22 мая будут подведены итоги конкурса, на которых огласят имена победителей. Они получат предложения о трудоустройстве,- рассказал директор конкурса Алексей Чайкин,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С начала 2021 года Сочи посетили около 1 миллиона туристов

С начала 2021 года Сочи принял уже почти 1 миллион туристов. По данным мэрии курорта, это даже на 3% выше, чем в этот же период 2020 года. На мартовские праздники в Сочи ожидается очередной массовый приток туристов.(читать далее)

Ч