Аграрии Кубани засеяли 1,6 млн гектаров полей озимой пшеницей

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Губернатор Вениамин Кондратьев на выезде в племсовхоз «Дружба» в Калининском районе сделал акцент на научном подходе и инновациях для достижения больших и качественных урожаев.

- Сейчас состояние зерновых на полях края оценивается специалистами как хорошее на 63% засеянной площади и удовлетворительным – на 37%, - сообщает пресс-служба краевой администрации.

Аграрии готовятся к удобрению озимых. Подкормку получили уже 332 га засеянных полей, это примерно 20% от запланированного объема.