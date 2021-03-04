Курорт «Роза Хутор» провел акцию в поддержку раздельного сбора отходов

Фото предоставлено пресс-службой курорта Роза Хутор

В горах Сочи прокатились на … картоне. Необычная экологическая акция, демонстрирующая важность раздельного сбора отходов, прошла на курорте «Роза Хутор». Для этого знаменитые райдеры выполнили трюки на фигуре, собранной из вторсырья.

- Три года назад мы поставили перед собой цель снижения количества отходов, которые отправляются с курорта на захоронение. Была организована собственная служба заготовки вторсырья. Специальный транспорт регулярно объезжает отели, рестораны, магазины и технологические участки курорта, и бесплатно забирает картон и пластиковую упаковку. С осени прошлого года мы также наладили сбор отходов стекла – за ним приезжает машина с подъемным механизмом, вручную его таскать тяжело. Таким образом вторсырье сортируется на перевалочной базе, и затем отправляется на переработку. За последние 2,5 года мы насобирали почти 300 тонн только упаковочного картона, - сообщил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Привлечь внимание важности раздельного сбора отходов на курорте решили с помощью креативного фотопроекта. Прямо на перевалочной площадке была построена специальная фигура – квотер – на которой сноубордисты обычно исполняют разные трюки. Основу конструкции составила колонна из трех кип прессованного картона, каждая из которых весила по 300-320 килограмм.

- Кипы мы стянули стропами и подперли получившуюся башню снегом с трех сторон. Вывели вперед радиус, выложили из снега дорожку, а напротив поставили разгонку, добрав необходимую для скорости высоту несколькими деревянными поддонами. В результате у нас получилась настоящая рампа, а коупингом стала кромка кипы прессованной картонной макулатуры, - рассказали шейперы из команды «Восьмой отдел».

Фото предоставлено пресс-службой курорта Роза Хутор

На сформированной из вторсырья конструкции популярные райдеры Ваня Головин и Артем Пичхадзе выполнили классические для сноуборда трюки.

- Стало понятно, что как упорные тренировки приводят к повышению уровня мастерства в обращении со сноубордом, также методичная работа над организацией раздельного сбора отходов приводит к тому, что они отправляются на переработку, а не на свалку, - поделился Ваня Головин.

Запечатлел катание на вторсырье известный фотограф Кирилл Умрихин.

- Когда мне предложили визуализировать эту историю, долго думать не пришлось, так родилась эта маленькая история о небольшой, но важной победе над самим собой. Мы могли бы выкинуть весь мусор, но мы это используем ещё раз и сохраним нашу природу, наш снег и наши горы, - отметил фотограф.

Увидеть результат необычной акции можно в социальных сетях курорта «Роза Хутор» и участников проекта.