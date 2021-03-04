В Краснодаре мошенники положили некачественный асфальт на 11 млн рублей

Дело в том, что подрядная компания в лице пятерых человек “освоила” 11 млн рублей, положив на дороги Краснодара асфальт не по ГОСТу.

Дорожное полотно не соответствовало стандартам по толщине покрытия, коэффициенту уплотнения и проценту водонасыщения, это подтвердила проведенная экспертиза.

В результате на дорогах краевого центра появились ямы и трещины.

- Обвиняемые, будучи руководителями и сотрудниками компаний по строительству и ремонту автодорог, реализуя муниципальный контракт по реконструкции дорожного полотна в Краснодаре, предоставили заказчику документы, содержащие ложные сведения об объемах выполненных работ, - сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Для возмещения материального ущерба на имущество одного из предприятий, которое занималось ремонтом, правоохранители наложили арест.

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Таких сумм на дорожное строительство и ремонт ранее никогда не выделялось. (читать далее)