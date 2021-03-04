На Масленицу в «Сириусе» гостей собираются потчевать блинами из 3D-принтера

Фото ОЦ "Сириус"

Весьма необычную форму празднования Масленицы в этом году придумали в ОЦ «Сириус». Как сообщается, 14 марта на Медальной площади федеральной территории «Сириус» стартует так называемый «Блинный забег», посвященный проводам зимы.

Принять участие в спортивно-блинном мероприятии могут все желающие, независимо от возраста.

Важны также костюмы, в которых побегут участники. Среди наиболее экстравагантно одетых выявят победителя и наградят призом.

- Для болельщиков и зрителей будут работать спортивно-развлекательные зоны – там пройдут соревнования по перетягиванию каната, якутской борьбе по перетягиванию палки, рывку гири и разгону саней,- сообщает прес-служба ОЦ «Сириус»..

Своеобразной «вишенкой на торте» станет т.н. «Техномасленица», во время которой гости смогут попробовать блины, приготовленные на специальном 3D-принтере.

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