100 менеджеров предприятий на Кубани пройдут обучение бизнес-практикам

Фото: пресс-служба администрации края

Два года в национальном проекте “Лидеры производительности” кубанцы занимают лидирующие места. И в этом году они заняли второе место в стране. 30 предприятий сегодня принимают участие в 19 потоках и в 5 модулях.

В модули входят такие направления, как экономика, организация производства, специализация, бизнес-навыки, навыки эффективного руководства.

За два года существования нацпроекта “Лидеры производительности” в крае обучили 250 руководителей. В этом году 100 человек могут пройти обучением лучших бизнес-практикам.

- В нацпроекте может принять участие принять любой желающий, для этого достаточно подать заявку в администрацию края. Вся необходимая информация есть на их сайте, - уточняют в пресс-службе администрации края.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» существует с 2018 года. Его проводит и обучает Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли в рамках нацпроекта «Производительность труда».