Мусороперерабатывающий комплекс собираются построить в Тимашевском районе

Фото: архив КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тимашевском районе собираются построить мусороперерабатывающий завод. Участок для него есть, его выбирали долго. А 2015 году нашли землю - участок согласовал совет местных депутатов. Есть даже инвестор, который готов вложить в строительство несколько миллиардов рублей. Но возвести завод пока не могут. Нет проекта, да и местные жители пока против его строительства.

- Геологические и экологические изыскания еще не проводились, - сообщили в администрации Тимашевского района. Местные жители волнуются, что завод испортит экологию. Ведь в нескольких метрах от места, где его хотят построить, находится Свято-Духов мужской монастырь.

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