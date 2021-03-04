Мусороперерабатывающий комплекс собираются построить в Тимашевском районе

Фото: архив КП
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Тимашевском районе собираются построить мусороперерабатывающий завод. Участок для него есть, его выбирали долго. А 2015 году нашли землю - участок согласовал совет местных депутатов. Есть даже инвестор, который готов вложить в строительство несколько миллиардов рублей. Но возвести завод пока не могут. Нет проекта, да и местные жители пока против его строительства.
- Геологические и экологические изыскания еще не проводились, - сообщили в администрации Тимашевского района. Местные жители волнуются, что завод испортит экологию. Ведь в нескольких метрах от места, где его хотят построить, находится Свято-Духов мужской монастырь.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Жители кубанской станицы против строительства мусорного завода рядом с мужским монастырем
В администрации Тимашевского района уверяют – свалки не будет, а дорогу к новому комплексу построят в объезд. (читать далее)
Мусорная реформа на Кубани: краю не хватает свалок
А жителей Кубани ждет рост тарифов. (читать далее)
На Кубани рекультивируют полигон твердых коммунальных отходов
Этот объект в Динском районе перестал принимать мусор с 2018 года. Старые отходы сортируют и отправляют на полигон в хуторе Копанском. (читать далее)