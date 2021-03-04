На Кубани СК начал проверку претензий Пенсионного фонда к пожилым людям за «переплаты»

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Ряд федеральных и региональных СМИ сообщили о получении пожилыми людьми на Кубани нескольких судебных исков из отделения Пенсионного фонда России с требованием возврата якобы излишне начисленных им ранее выплат.

В частности, как сообщала «Комсомолка» 3 марта, Пенсионный фонд в Армавире судится с 90-летним пенсионером, которому, как считают в самом фонде, за три последних года «переплатили» около 25 тысяч рублей пособий по иждивению за умершую супругу. Сам пенсионер утверждает при этом, что, как и положено по закону, уже давно уведомил фонд о смерти жены.

- По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.- сообщает СУ СК по краю.