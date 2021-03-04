Концерн «Покровский» и СберБанк начинают сотрудничество в сфере цифровизации

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Руководители Концерна «Покровский» и СберБанка подписали соглашение о сотрудничестве. Его главная задача – расширение взаимодействия по текущим направлениям работы и совместная реализация стратегии цифровой трансформации с применением технологий искусственного интеллекта и нефинансовых сервисов Сбера.

В числе первых на юге Концерн «Покровский» начнет использовать для уборки урожая систему автономного управления техникой Cognitive Agro Pilot, разработанную входящей в экосистему Сбера компанией Cognitive Pilot. Это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку в поле по ходу движения комбайна без использования GPS-навигации и RTK-поправок, лазерных сканеров и других дорогостоящих компонентов. Новинка поступит в хозяйство уже в скором времени, в преддверии начала уборочного периода.

В перспективе при участии Сбера концерн планирует развивать такие направления, как цифровая оптимизация бизнес-процессов и трансформация организационной структуры и системы управления. В более долгосрочные планы партнеров входит реализация проектов в IT-сфере и внедрение онлайн-системы управления животноводческими фермами.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Александр Машковцев, заместитель управляющего Краснодарским отделением СберБанка:

«Треть кредитного портфеля корпоративного бизнеса СберБанка в Краснодарском крае приходится на предприятия агропромышленного комплекса. Мы обладаем глубокой экспертизой в отрасли и постоянно анализируем рынок на предмет формирования потребности на тот или иной цифровой продукт в рамках нашей экосистемы. С компаниями группы «Концерн Покровский» банк сотрудничает более 24 лет. Поддержка банка по ключевым направлениям бизнеса в сочетании с новой программой цифровизации позволят концерну нарастить объемы производства и удерживать лидирующие позиции в отрасли».

Станислав Кашуба, управляющий ООО ТД «Концерн «Покровский»:

«Сочетание вековых земледельческих традиций и передовых технологий обеспечивает стабильное развитие аграрного направления Концерна. Применение современных технологий в такой консервативной отрасли как сельское хозяйство позволит предприятиям Концерна приобрести новые конкурентные преимущества. Эти мероприятия наряду с уже имеющимися высокими темпами развития зададут новые стратегические ориентиры на ближайшие несколько лет».

Группа компаний «Концерн Покровский» является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции юга России и ключевым игроком на рынке зерновых и масличных культур. Концерн «Покровский» вошел в ТОП-5 крупнейших производителей сырого молока в России в 2020г. по данным исследования информационного агентства Milknews, проведенного совместно с консалтинговой компанией «Streda». В состав группы входят мясокомбинаты, выпускающие колбасную продукцию под брендом «Каневской». Годовой валовый сбор с/х продукции превышает 2 млн тонн, более 400 000 идет на экспорт. В рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России, составленному аудиторско-консалтинговой компанией BEFL, в мае 2020 г. Концерн Покровский занял 19-е место с 242 тыс. га, что составляет около 3,5% земельного фонда Краснодарского края. По стоимости земли Концерн занимает 6 место в России по версии Forbes по итогам 2020 г.