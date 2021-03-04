Ярмарки вакансий для женщин продлятся на Кубани до 11 марта

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все женщины Краснодарского края, кто не только состоит на учете в центрах занятости, но хочет просто сменить работу, разнообразить свои трудовые навыки, смогут посетить специализированные ярмарки вакансий. Они пройдут на 44 площадках кадровых служб с 3 по 11 марта.

Ознакомиться с расписанием проведения ярмарок вакансий можно на сайте службы труда и занятости Краснодарского края. Работает телефон «горячей линии»: +7 (861) 257-13-70 и телефоны центров занятости городов или районов.

- Посетительницы смогут пообщаться с потенциальными работодателями, получить информацию об открытых вакансиях, возможности пройти обучение по направлениям служб занятости. И все это бесплатно, - отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края.