280 студентов на Кубани ушли на удаленку из-за коронавируса

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, на карантинную удаленку перевели 280 студентов. По-прежнему в локдауне находятся студенты Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия. Они получают знания в удаленном режиме.

– Студенты Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия по решению головного вуза по-прежнему продолжают занятия исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий, – сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Ситуация со школами тоже не из лучших. На данный момент на занятия не ходят учащиеся в шести школах Краснодара, онлайн-уроки посещают их сверстники из Щербиновского, Динского, Туапсинского и Выселковского районов.

Но есть и положительная тенденция - 75 тысяч студентов из 46 вузов продолжают обучаться очно, отметили в ведомстве.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус выявили у 39013 человек. На лечении остаются 3116 больных с COVID-19. Скончались от коронавируса в крае 1987 человек.

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