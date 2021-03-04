В Краснодаре к 8 Марта откроют дополнительные точки продаж цветов

Фото: архив КП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Краснодара цветы любимым женщинам смогут купить на ярмарках с 6 по 8 марта. Адреса организованных мест продаж букетов опубликованы на сайте мэрии. Также в городе дополнительно откроют временные торговые точки, где можно будет купить живые цветы. Они будут работать по 43 адресам.

- Для продавцов не требуется никакой предварительной регистрации. Цветочникам необходимо будет соблюдать необходимые санитарные нормы. Для этого администрация Краснодара раздала предпринимателям памятки, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

В краевом центре на постоянной основе работают четыре ярмарки по торговле срезанными цветами: по ул. Владислава Посадского, 36–38; ул. Коммунаров (вблизи строения № 46); ул. Генерала Трошева, 19 и пересечении ул. Ставропольской и Димитрова.