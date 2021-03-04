В Краснодаре новый аэропорт построят до конца 2023 года

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В краевом центре новый аэропорт построят до конца 2023 года. Объем частных инвестиций в проект составит 20 млрд рублей, бюджетных ассигнований - 7,7 млрд рублей. Администрация региона будет субсидировать строительство трасс к аэровокзалу.

Площадь нового транспортного объекта - 80 тысяч квадратных метров. Аэропорт ориентирован на прием 6-8 млн пассажиров в год.

- Уже ведется разработка проектной документации, на апрель назначена экспертиза, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Намечено приступить к строительству летом.

Таким образом, в регионе начнется реализация масштабного проекта, рассчитанного до 2042 года - мультимодального транспортно-пересадочного узла. Его объекты свяжет крытая пешеходная галерея. Хаб объединит железнодорожный, автомобильный и общественный транспорт.

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