В Краснодаре после месячного перерыва возобновляет работу Сенной рынок

Фото: @sennoi_rinok

В краевом центре в феврале судебные приставы опечатали Сенной рынок. Исполнительный лист выдал Ленинской районный суд Краснодара.

Должником по судебному акту назвали АО «Экспо-центр». Фирма допустила административное правонарушение по ч. 2 ст.18.16 КоАП РФ «Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности». Рассмотрев иск ГУ МВД России по Краснодарскому краю, суд вынес решение о приостановлении деятельности розничного крытого рынка, который находится на улице Рашпилевская, 137. Торговый объект был закрыт на 30 суток.

- С 6 марта Сенной рынок начинает работать в обычном режиме, - сообщили в торговом предприятии. - Открывается крытый павильон.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что рынок закрыли лишь частично: торговые помещения на улице Рашпилевской, 137.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности закрытия Сенного рынка в Краснодаре

Опечатано без разрешения вскрывать, - говорится в документе, подписанном представителем судебных приставов. В соцсетях появилась информация, что причиной закрытия стали долги за аренду. Хотя, продавцы говорят, что заранее оплатили торговые места. Но, как оказалось, причина в другом (подробности)