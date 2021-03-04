В Краснодаре собираются сделать капитальный ремонт стадиона «Кубань»

Фото: krd.ru.

В краевом центре собираются сделать капитальный ремонт стадиона «Кубань». Реконструкция предполагает создание спортивного музея, детской спортшколы и академии, благоустройство территории.

- Юные футболисты будут тренироваться в максимально комфортных условиях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в футбольном клубе.

Напомним, что два года назад на стадионе были отреставрированы подтрибунные помещения, уложен новый газон и искусственное покрытие. Ремонтные работы на стадионе «Кубань» велись в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. Спорткомплекс предложили как одну из площадок для размещения сборных, однако его не выбрала ни одна команда.

Стадион построили в 1960 году. Сейчас его вместимость составляет 40 тысяч зрителей. Помимо главного футбольного поля, здесь есть тренировочный газон и легкоатлетический комплекс.

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