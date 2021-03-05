Отключения света в Сочи 6 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 6 марта 2021 будут только в Адлерском районе курорта. Ее причина - плановый ремонт оборудования на электрообъекте, которую нельзя перенести на послепраздничные дни. В будущем это поможет обеспечить его бесперебойную работу. А для потребителей - надежное электроснабжение.

Адлерский район

6 марта в течение нескольких часов из указанного временного промежутка - с 08:00 до 17:00 без света останутся жители улицы Голубые Дали (частично), детского сада №13 и отделения почты России.

- В последующие праздничные дни плановый ремонт электрооборудования проводиться не будет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского филиала «Россети Кубань». – Ближайшие отключения запланированы на 9 марта, в том числе в ЖК «Триумф», на Адлерском Океанариуме, улице Петрозаводской, Волжской, Анапской, Полтавской, Абовяна и других.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, где не будет электричества в Сочи 5 марта.