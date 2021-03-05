В Краснодаре стоимость проезда в общественном транспорте собираются поднять до 30 рублей

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В краевом центре готовится очередное подорожание стоимости проезда в трамваях и троллейбусах - до 30 рублей. Обсуждение данной инициативы вынесено на планерное заседание депутатов городской Думы, которое состоится 15 марта.

- Средняя зарплата на предприятии за 2020 год составила 27514 рублей, за 2019 год - 30407 рублей, то есть снизилась на 10 %, - сообщил депутат городской думы Дмитрий Коломиец. – Для обеспечения выпуска подвижного состава и повышения зарплаты работников предприятия на 4,9% обсудили с коллегами возможность повышения стоимости проезда.

Напомним, что в начале января семь перевозчиков, которые работают на 16 автобусных маршрутах Краснодара, заявили о подорожании проезда в общественном транспорте. Но Управление федеральной монопольной службы по Краснодарскому краю выдало предостережения автотранспортным предприятиям в связи с планируемым повышением стоимости проезда до 30 рублей.

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