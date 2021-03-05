Фото: krr.aero

Самолет не мог вылететь в Краснодар из-за вмятины под багажным отделением. Воздушное судно было задержано на несколько часов в аэропорту Сугрута. Общее время опоздания рейса превысило четыре часа.

- Самолет смог вылететь только в 13:55 вместо 9:25, - сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

Источник в аэропорту Сургута подтвердил «Комсомольской правде» - Кубань», что причиной задержки рейса стала «обнаруженная неровность обшивки под багажным отделением». Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-5.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что из-за неисправности самолета пассажиров продержали в салоне три часа. Выпустили людей только после бунта на борту.