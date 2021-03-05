На Кубани на три дня закроют для транспорта железнодорожный переезд

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В Кореновском районе Краснодарского края, на хуторе Казаче-Малеваном временно закроют железнодорожный переезд. Это связано ремонтными работами и установкой автоматических систем на станции «Козырьки».

- По информации РЖД железнодорожный переезд будет закрыт с 20 по 23 марта, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава Кореновского района Сергеи Голобородько.

Он напомнил, что здесь проходит автомобильная дорога Кореновск — хутор Казаче-Малеваный – станица Журавская. На три дня движение из станиц Выселки, Журавской и хутора Казаче-Малеваного в Кореновск будет возможно только через трассу М4-Дон.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в посёлке Южном в Краснодаре временно закроют для проезда транспорта железнодорожный переезд.

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