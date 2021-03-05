Последние новости на 5 марта 2021: задержан предполагаемый убийца главного охотоведа Кубани

Последние новости на 5 марта 2021. Задержан предполагаемый убийца главного охотоведа Кубани. Трагедия произошла 2 марта в Гулькевичском районе.

В Адыгее арестовали женщину, убившую 83-летнюю мать. Мотивы преступления выясняет полиция.

Конопляная ферма и галлюциногенные грибы. Краснодарец организовал преступный бизнес на дому. Его подпольная лаборатория была оборудована специальной климатической техникой.

В Краснодаре новый аэропорт построят до конца 2023 года. Объем частных инвестиций в проект составит 20 млрд рублей, бюджетных ассигнований - 7,7 млрд рублей.

В Краснодаре стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться до 30 рублей. Обсуждение инициативы вынесено на планерное заседание депутатов городской Думы.