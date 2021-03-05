На Кубани 5 марта потеплеет до +14 градусов

Фото: Евгений Таранжин

В Краснодарском крае установилась теплая погода. По прогнозу, 5 марта воздух прогреется до +14 градусов, на этой и на следующей неделе столбики термометров выше уже не поднимутся. В регион снова придет похолодание.

- В Краснодаре и крае температура воздуха ночью опустится до 0 градусов, в восточной части региона приморозит до -9. Днем ожидается до +14 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. 6 и 7 марта в регионе возможен дождь с мокрым снегом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что весна откладывается - Краснодарский край снова попадет под удар стихии. Потепление, к которому начали привыкать жители Кубани, оказалось недолгим. Причиной тому стал очередной смурной циклон.