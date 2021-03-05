Погода на 5 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на 5 марта 2021 года в Краснодаре. Весенняя погода установилась на Кубани. Уже второй день подряд столбики термометров в краевой столице несутся вверх. Воздух прогревается до плюс десяти градусов.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки температура воздуха днем составил плюс 11.

- Еще ожидаем переменную облачность без осадков и ветер с порывами до 15 метров в секунду, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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