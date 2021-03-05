На поддержку растениеводства на Кубани направят 3 млрд рублей

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В Краснодарском крае на АПК в этом году выделяется 8 млрд рублей, поддержка этой сферы увеличена почти на 500 млн рублей. 3 млрд – пойдет на растениеводство.

- Субсидии сначала будут выделяться аграриям, которые взаимодействуют с кубанскими учеными. Так бюджетные инвестиции будут работать качественно, возвращаться в виде рекордных урожаев и новых производств, – прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что в этом году особое внимание уделят поддержке гидромелиоративных мероприятий. На эти цели выделяется более 138 млн рублей.

Также власти планируют увеличить финансирование агрострахования. В растениеводство направят 271 млн рублей, это на 65 млн рублей больше, чем в прошлом году.