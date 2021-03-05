В Краснодаре начали ремонтировать дорогу по улице Российской

Сейчас в это районе машинам тесно. Топольковый переулок полностью перекрыт

В Краснодаре стартовал ремонт улицы Российской. Проезжую часть приведут в порядок от Солнечной до Пригородной.

- На Российской полностью заменят асфальт, отремонтируют подходы к пешеходным переходам, заменят бордюры и остановочные павильоны, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Полностью завершить работы планируется к лету, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в этом районе возведут канализационно-насосную станцию, чтобы исключить подтопления.

Стоит отметить, что в Краснодаре также планируют в ближайшее время приступить к ремонту ещё пять участков. Обновят переулок Ленинский – от Российской до 1-го Мая, переулок Топольковый - от у Российской до 1-го Мая, улицу Черкасскую - от Российской до Восточно-Кругликовской, улицу Беговую - от Российской до Полевого Участка и улицу Петра Метальникова - от Российской до Ростовского Шоссе.