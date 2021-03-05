На ремонт энергообъектов в сочинском энергорайоне «Россети Кубань» направит 300 млн рублей

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В течение 2021 года специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» отремонтируют 38 ключевых питающих центров и более 150 трансформаторных подстанций. На ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края компания планирует направить 300 млн рублей.

Комплексные ремонтные работы будут проведены на всех 38 высоковольтных подстанциях сочинского энергорайона, в том числе запланирован ремонт силовых трансформаторов на подстанциях «Аше» и «Джубга». Также в годовом плане подготовки к сезонным нагрузкам техническое обслуживание и ремонт 154 трансформаторных подстанций.

На линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше энергетики заменят около двух тысяч изоляторов. От надежности функционирования этих основных несущих элементов зависит общее качество энергоснабжения потребителей.

В рамках ремонта распределительных сетей будут замены почти 800 опор ЛЭП. Расчистку просек и замену изоляторов проведут на энергоучастках общей протяженностью более 270 километров.

- Ремонтная программа направлена на снижение числа отключений, связанных с погодными явлениями. Энергетики уже сегодня готовят сети к летнему курортному сезону, в который наступает период пиковых нагрузок. Это одна из приоритетных задач, которую мы решаем планомерно и в срок, – отметил Первый заместитель генерального директора – директор филиала компании «Россети Кубань» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян.

До конца года сочинскими энергетиками будет проведено техническое обслуживание передвижных дизельных генераторов – резервных источников энергоснабжения. Их энергетики используют для подачи электроэнергии потребителям в ходе восстановительных работ.

Кроме того, в 2021 году планируется ряд совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций с участием регионального подразделения МЧС России и коммунальными структурами города Сочи.