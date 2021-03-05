В Сочи утвердили архитектурную ценность санаториев «Родина» и «Золотой Колос»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В городе-курорте утвердили предмет охраны двух санаториев. Особую архитектурную ценность представляют здание клуба-столовой «Родина», а также корпус №1 и арка ворот главного въезда с Курортного проспекта санатория «Золотой Колос».

- Утверждение режимов охраны и границ территорий, которые представляют архитектурную ценность, дает возможность их реконструировать и сохранить при этом историко-культурную среду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Объекты на территории санаториев были незначительно обновлены, но в целом сохранили первоначальный вид.

– Во время войны в Сочи под нужды раненых были переоборудованы все санатории и гостиницы. Постановка на государственную охрану памятных мест – вклад в сохранение памяти об исторических событиях и подвиге советского народа, – отметил вице-губернатор края Сергей Болдин.