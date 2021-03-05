В Краснодаре 24 апреля пройдет парад Кубанского казачьего войска

Во время мероприятий улицу Красную от Постовой до Калинина освободят от транспорта. Фото: slavakubani.ru

В этом году парад посвящен 30-ой годовщине принятия закона о Дне реабилитации кубанского казачества. Он пройдет на Театральной площади Краснодара 24 апреля.

- Планируется, что торжества начнутся в 10 утра у войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Там состоится праздничный молебен, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители Кубанского казачьего войска.

В 12 часов казачьи расчеты выстроятся у памятника Екатерины Второй и пройдут торжественным строем от Соборной до Театральной площади города по улице Красной.

Сейчас парад находится на этапе согласования. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно- эпидемиологических норм. Центральные улицы будут во время празднования перекроют на несколько часов. Водителей просят заранее выбирать альтернативные пути для объезда, чтобы не создавать на дорогах заторовых ситуаций.

Также "Комсомолка" сообщала, что 105 кубанских казаков примут участие в Параде Победы на Красной площади Москвы. С 31 марта начинаются тренировки парадных расчетов.