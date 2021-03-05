105 кубанских казаков примут участие в Параде Победы на Красной площади Москвы

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В этом году 9 мая в Москве пройдет военный парад, посвященный 76 годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Торжественно маршировать в столице будут и кубанские казаки.

- В этом году Кубанское казачье войско и Всевеликое войско Донское будут представлять Всероссийское казачье общество на параде Победы в Москве. Парадные расчеты возглавит атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ККВ.

Тренировки казаков парадных расчетов в столице начнутся уже 31 марта. Они будут оттачивать шаг на одиночных и строевых репетициях. Участвовать в параде Победы будут 105 кубанских, столько же донских казаков, еще 45 человек выделено в резерв.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре пройдет 24 апреля. На время мероприятия перекроют центральные улицы города.