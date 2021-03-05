Президент одобрил идею ЕР об участии в политике волонтеров

Встреча с участниками всероссийской акции "Мы вместе" в Краснодаре. Фото: "Единая России"

Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает предложение об активном вовлечении волонтеров в область политики. Свое мнение он озвучил 4 марта во время встречи с последователями всероссийской акции «Мы вместе».

Мнение президента озвучил Владимир Самокиш, сообщает «Наш город». Томский депутат подчеркнул, что добровольцам близки нужды обычных граждан, и поэтому они окажутся полезными на разных уровнях власти. Он заявил, что считает волонтеров «примером для подражания», и отметил, что таких людей должно быть больше «как в Госдуме, так и в законодательных собраниях».

По словам президента РФ, в движение волонтеров вовлечены добровольцы с разными взглядами и идеями. По его мнению, привлечение таких людей в политику поможет выявить наиболее приоритетные подходы к решению различных вопросов, касающихся развития регионов и страны в целом.

Возможность участвовать в политике должна быть у любого человека, вне зависимости от его убеждений, заявил Путин. Такой шаг, по его словам, поможет двигаться стране вперед.

- Это нужно делать. Это очень, важно, востребовано, - отметил глава государства.

В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что вовлечение в предстоящие выборы волонтеров – серьезный шаг. Он призвал добровольцев реально оценивать свои силы и готовность «отвечать лично за то, как будут жить люди».

В «Единой России» подтвердили свое намерение всячески поддерживать волонтеров. Об этом заявил Андрей Турчак, секретарь генсовета партии. Он предложил всем желающим добровольцам попробовать свои силы на предварительном голосовании.

«Всех поддержим, подскажем, поможем», - пообещал Турчак.

Он напомнил, что ЕР объединила десятки тысяч волонтеров по всей стране в сложный период пандемии, и теперь движение насчитывает более 100 тысяч человек.

Секретарь генсовета ЕР напомнил, что скоро стартует открытое предварительное голосование. Оно пройдет с 24 по 30 мая по первой модели. Он подчеркнул, что «Единая Россия» - единственная в стране партия, проводящая досрочные предварительные выборы. Принять участие в открытом отборе кандидатов сможет любой житель страны, сообщает сайт “Единой России”.

- В прошлом году на выборах в городскую думу я принимал участие в предварительном голосовании, получил колоссальный опыт и знания. Считаю правильным, что партия даёт таким образом возможность молодым реализоваться в политике, продвигать инициативы. Особое внимание уделяется волонтерам. Уже год волонтерский центр «Единой России» оказывает помощь и поддержку гражданам и медикам. Считаю правильным, чтобы во власть шли люди, которые по зову сердца помогают тем, кто попал в беду, - рассказал член молодежного парламента Краснодара, волонтер Михаил Емельянов.